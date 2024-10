Kunst, Cultuur en muziek Dichter Gershwin Bonevacia 20 oktober op Bonaire Redactie 19-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Na 50 voorstellingen in Nederland gaat de theatervoorstelling ‘Terug naar Prinsenplein’ van dichter Gershwin Bonevacia in de reprise, met nieuwe voorstellingen in Nederland én voorstellingen op Curaçao, Bonaire en in Suriname.

Dichter Gershwin Bonevacia (32) werd geboren in Rotterdam uit Curaçaose ouders en woonde een deel van zijn jeugd in Buena Vista. Van 2019 tot 2022 was hij de officiële Stadsdichter van Amsterdam. Daarna kwam hij met zijn eerste theatervoorstelling: ‘Terug naar Prinsenplein’. Daarin gaat hij in gesprek met de jongere versie van zichzelf: de 10-jarige ‘Gush’.

Deze zaterdag 19 oktober speelt Gershwin Bonevacia zijn voorstelling in Teatro Aula Habaai op Curaçao. Op 20 oktober speelt hij op Bonaire bij Delfins Beach Resort en een week later staat hij met ‘Terug naar Prinsenplein’ op het podium in Suriname.

Gershwin Bonevacia opende op 31 augustus eerder dit jaar het Spoken Word Festival op Bonaire, waarvoor hij speciaal vanuit Curaçao naar het eiland was gereisd

Tickets voor de voorstelling is via deze link te koop en begint om 19.30 uur.

