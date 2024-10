Algemeen ZJCN verduidelijkt: Bankgegevens niet nodig voor ophalen Zorgpas Redactie 18-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het is niet nodig om bankgegevens te vermelden op het formulier dat moet worden ingevuld om de nieuwe Zorgpas op te kunnen halen.

Dat zegt Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) op donderdag in antwoord op vragen van Bonaire.nu. Bonaire.nu merkte, net als veel burgers op dat het vreemd was dat het formulier vraagt om bankgegevens van verzekerden, terwijl die in de meeste gevallen niet nodig zijn. Bovendien levert de opgaaf van bankgegevens, zeker in combinatie met zaken als volledige namen, identiteitsnummers en geboortedata, potentieel risico op dat gevoelige informatie ook kan lekken.

“Het belangrijkste om te verduidelijken is dat het verstrekken van bankgegevens niet vereist is voor het verkrijgen van de zorgpas. Wel moet een verzekerde hun sedula meenemen als identiteitsbewijs”, schrijft RCN Communicatie aan ABC Online Media.

Ook wordt opgemerkt dat de bankrekening vooral van belang is op het moment dat betalingen moeten worden gedaan aan de verzekerden. Volgens de zorgverzekeraar is het wel zo dat het beschikken over actuele gegevens processen voor verzekerden kan vergemakkelijken.

Privacywetgeving

Tot slot schrijft RCN Communicatie namens ZJCN: “Het belangrijk dat de processen rondom gegevensverzameling worden beoordeeld, in lijn met de geldende privacywetgeving BES. Dit wordt gedaan door ZJCN en daar zal de vraag van Bonaire.nu ook zeker in worden meegenomen.

0