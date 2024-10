Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Deels bewolkt met kans op lokale buien en afnemende wind Hans Hofstra 18-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Voor het aankomende weekend mogen inwoners en toeristen van Bonaire genieten van grotendeels aangenaam weer, hoewel er af en toe wat lokale buien kunnen vallen. Het weer blijft overwegend deels bewolkt met een temperatuur die schommelt tussen de 28°C en 32°C. De wind zal het hele weekend afnemen, wat voor wat rustiger omstandigheden zal zorgen op zowel het eiland als op zee.

Vandaag wordt er een deels bewolkte lucht verwacht, met kans op een lokale bui in de ochtend. De temperaturen zullen oplopen tot 32°C overdag, met een minimum van 28°C in de avond. De wind komt uit het oosten en waait matig, met snelheden tussen de 12 en 30 km/u. In sommige windvlagen kunnen windsnelheden tijdelijk oplopen tot 39 km/u, maar deze zullen voornamelijk overdag voorkomen. De zeecondities blijven rustig tot matig, met golven tussen de 0,5 en 1,5 meter.

Zaterdag 19 oktober 2024

Het weerbeeld op zaterdag blijft grotendeels deels bewolkt, met wederom kans op een lokale bui, vooral in de ochtenduren. De wind zal merkbaar afnemen in kracht, wat de dag rustiger maakt met windsnelheden tussen de 12 en 25 km/u. De temperaturen blijven constant, met een maximum van 32°C en een minimum van 28°C. De zee blijft licht tot matig, met golven die variëren tussen 0,5 en 1,5 meter.

Zondag 20 oktober 2024

Op zondag zullen de bewolking en de kansen op buien aanhouden, vooral in de vroege ochtend. De wind neemt verder af en zal overwegend zwak tot matig zijn, met snelheden tussen de 10 en 20 km/u. De temperaturen blijven stabiel met 32°C overdag en 28°C ’s nachts. De golven blijven kalm, variërend tussen 0,5 en 1,2 meter, wat zorgt voor aangename omstandigheden voor watersportactiviteiten.

