Vacatures Bonaire Vacature Operationeel Manager (Beveiliging) Melanie Zandwijk 18 oktober 2024

Ben jij een gedreven professional met ervaring in de beveiligingssector en heb je een talent voor coördinatie en operationeel management? Wij zijn op zoek naar een Operationeel Manager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse beveiligingsoperaties. Je houdt toezicht op de planning, coördineert waardetransporten, en zorgt ervoor dat alle beveiligingsactiviteiten soepel verlopen.

Over Delta Security

Delta Security is dé specialist in hoogwaardige beveiligingsoplossingen op Bonaire. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team van professionals bieden wij betrouwbare en professionele beveiligingsdiensten aan bedrijven en particulieren. We streven naar een veilige omgeving voor onze klanten door maatwerkoplossingen te leveren, waarbij de kwaliteit en veiligheid van onze diensten altijd centraal staan.

Wat ga je doen?

Uitvoeren van postcontroles om te waarborgen dat alle beveiligingsmedewerkers volgens de procedures werken.

Regelmatig contact onderhouden met medewerkers en klanten om optimale ondersteuning te bieden.

Coördineren en uitvoeren van waardetransporten volgens veiligheidsprotocollen.

Draaien van piketdiensten en zorgen voor operationele ondersteuning buiten kantooruren.

Planningen van beveiligingsmedewerkers beheren en aanpassen waar nodig.

Wat breng je mee?

MBO/hbo-werk- en -denkniveau., bij voorkeur in een relevante richting zoals Beveiliging of Management.

Ervaring in de beveiligingssector of met operationele coördinatie is een pré.

In bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en rijbewijs B (vereist voor geldtransport).

Flexibiliteit om in ploegendiensten te werken, inclusief nachten en weekenden.

Uitstekende communicatievaardigheden, oplossingsgericht en goed in plannen en organiseren.

Wat bieden wij?

Een dynamische werkomgeving op Bonaire met ruimte voor eigen initiatief.

Marktconform salaris volgens onze loonschaal.

Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.

Klinkt dit als de uitdaging voor jou? Stuur dan je sollicitatie en CV naar nina@deltasecuritybonaire.com

