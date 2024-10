Sport & Vrije tijd Daniel Fernandez Ojeda wint U12-titel, Clé Burgers derde bij Aruba Schaaktoernooi Redactie 18-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De jonge schakers Daniel Fernandez Ojeda en Clé Burgers hebben het goed gedaan tijdens de Aruba Chess Challenge 2024. Daniel Fernandez won voor het tweede jaar op rij in zijn leeftijdsgroep. In 2023 was hij de beste in de U10-categorie, en dit jaar pakte hij de U12-titel. Hij bleef ongeslagen in zeven rondes, met vijf overwinningen en twee gelijke spelen.

Clé Burgers behaalde een mooie derde plek in de U18-categorie. Hij won zijn laatste partij tegen Mohit Sharma en haalde in totaal vijf punten uit zeven rondes. Dit was een knappe prestatie, zeker omdat het zijn eerste internationale U18-toernooi was.

Beide spelers zijn lid van de Bonaire Jeugd Schaak Club (BJSC), Serapio Pop, de leider van de schaakclub, benadrukt dat de jongens trots mogen zijn op hun resultaten.

