Bonaire kijkt terug op succesvol verlopen zeilregatta

17-10-2024

Het evenement kan nog altijd rekenen op zeilers van het eiland zelf, als van ver daarbuiten. Foto: TCB

KRALENDIJK – Bonaire kan ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde editie van de jaarlijkse zeilregatta. Het evenement, gehouden van 6 tot 12 oktober 2024, heeft meer dan 120 deelnemers samengebracht uit het Caribisch gebied en daarbuiten.

Zeilers van alle leeftijden namen deel in categorieën variërend van Optimist en Sunfish tot Boto di Piskado, Kitesurfen, Wingfoil en Windsurfen. De Boto di Piskado (vissersboten) race, een gekoesterde traditie sinds 1968, maakte dit jaar een triomfantelijke terugkeer dankzij de steun van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) en sponsor Kooyman, die hielpen bij het restaureren van verschillende boten. Giovanni Soliano, met zijn boot Arantsa, behaalde de eerste plaats in deze emotionele race, ter ere van zijn onlangs overleden vader en broer.

Dit jaar werd tijdens het evenement ook eer betoond aan de heer Henry Toré, een sleutelfiguur in de transformatie van de Regatta tot een culturele viering in 1983. Zijn nalatenschap werd geëerd tijdens de festiviteiten, die avondentertainment in het Regatta Village omvatten, met optredens van lokale en internationale artiesten, eetkraampjes en culturele activiteiten.

Naast de races was de week gevuld met gemeenschapsevenementen zoals de Bonaire by Night-viering, parades en een Regatta-bootfeest. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door sponsors zoals Guardian Group, Tourism Corporation Bonaire en Kooyman, die de voortzetting van de geliefde traditie waarborgen.

