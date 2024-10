Algemeen Zorgverzekeraar ZJCN verlangt veel gegevens voor uitgifte ‘Zorgpas’ Redactie 16-10-2024 - 3 minuten leestijd

Vragen over de noodzaak of de wenselijkheid van het verstrekken van bankinformatie aan ZJCN zijn schijnbaar niet zomaar beantwoord. Foto: Adobe Stock

KRALENDIJK- Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) verwacht van zijn verzekerden de nodige gegevens, voordat de nieuwe ‘zorgpas’ in ontvangst genomen kan worden. In advertenties worden verzekerden er opmerkzaam op gemaakt dat een ingevuld en ondertekend dataformulier moet worden meegenomen om de kaart op te halen.

In de formulieren moeten verzekerden, behalve de basisgegevens zoals voornaam, achternaam, ID-nummer en geboortedatum ook een e-mailadres, mobiele telefoon, huistelefoon en – het meest bijzondere – hun bankrekeningnummer opgeven.

Op vragen van de redactie van Bonaire.nu over het waarom van het moeten opgeven van een bankrekening komt niet veel informatie. Telefoontjes op maandag en dinsdag naar het College Bescherming Persoonsgegevens BES (CBP-BES) leveren geen informatie of reactie van de lokale privacy waakhond op.

Dat CBP-BES bepaald niet wakker ligt van de door ZJCN opgevraagde blijkt uit een opmerking van de Secretaris Van CBP-BES, Roella Pourier op sociale media. “De verzamelde persoonsgegevens moeten een vooraf, welbepaald, gerechtvaardigd doel dienen. Het doel en de hiervoor verzamelde persoonsgegevens moeten in verhouding staan. Het is de verantwoordelijkheid van ZJCN om aan de betrokken mede te delen waarom ze bepaalde persoonsgegevens moeten verwerken en welke wettelijke grondslag ze hiervoor gebruiken” schrijft Pourier in reactie op LinkedIn in reactie op opmerkingen van verzekerden die niet snappen waarvoor zoveel informatie eigenlijk goed is.

In een andere reactie merkt Pourier op dat het burgers altijd vrijstaat om een klacht in te dienen tegen een orgaan, zoals in dit geval ZJCN. CPB-BES lijkt in elk geval niet van plan er spontaan naar te kijken.

Toegestaan?

Een online verkenning lijkt te suggereren dat – in elk geval in Europees Nederland – het opvragen van bankinformatie door een zorgverzekeraar alleen toegestaan is, als dat ook een concreet doel dient, bijvoorbeeld wanneer de verzekerde zelf de premie betaalt. Als een ander die betalingen doet, bijvoorbeeld een werkgever of de overheid, dan is dat niet zonder meer toegestaan.

“Als een zorgverzekerde zelf geen premie betaalt (bijvoorbeeld omdat de werkgever of iemand anders dat voor hen doet), is het niet noodzakelijk voor de zorgverzekeraar om de bankrekeninggegevens van die verzekerde te bewaren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld en bewaard als daar een rechtmatige grondslag voor is, zoals contractuele noodzaak of wettelijke verplichtingen”, zo valt te lezen. De grap is alleen dat die AVG niet onverkort – of zelfs geheel niet – van toepassing is op Caribisch Nederland en alleen in Nederland geldingskracht heeft.

Moeilijk

Een antwoord krijgen van ZJCN of RCN over de kwestie blijkt echter ook niet zo eenvoudig als men zou denken. Op schriftelijke vragen die op dinsdag door Bonaire.nu vóór het middaguur aan de communicatiefunctionaris van RCN worden voorgelegd, wordt pas op donderdag aan het einde van de middag een antwoord verwacht.

De vraag doet zich voor of het weigeren door een klant van ZJCN een bankrekening op te geven zal kunnen en mogen leiden tot het weigeren door de zorgverzekeraar om de zorgpas aan de verzekerde af te geven.

