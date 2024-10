Onderwijs Informatieavond Staatsexamens voortgezet onderwijs op Bonaire Redactie 16-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Sinds 2011 is het mogelijk om op Bonaire, het Nederlands Staatsexamen Voortgezet Onderwijs af te leggen in diverse vakken op VMBO-, HAVO- en VWO-niveau. In het kader hiervan organiseert DUO in samenwerking met OCW-CG op dinsdag 29 oktober 2024 een informatieavond.



De informatieavond is bedoeld voor ouders en/of verzorgers van schoolgaande jongeren en iedereen in de regio die het staatsexamen op Bonaire wenst af te leggen. Er zal onder andere uitgelegd worden wat het staatsexamen precies is en voor wie het bedoeld is. Ook worden de verschillen en overeenkomsten tussen het staatsexamen en het regulier onderwijs besproken.



Verder wordt er praktische informatie gegeven over het staatsexamen zoals, hoe je je kunt aanmelden, de kosten en waar en wanneer de examens plaatsvinden. Ook wordt er praktische informatie verstrekt hoe iemand zich het beste op de examens kan voorbereiden.



Het staatsexamen is niet alleen bedoeld voor schoolgaande jongeren, iedereen kan hier aan deelnemen. Je kunt kiezen voor een heel vakkenpakket of voor een aantal losse vakken en dat kan worden verspreid over meerdere jaren. Op die manier spaar je certificaten die samen een diploma waard zijn. Dat diploma is hetzelfde als een regulier diploma.



Deelname

Iedereen die hier meer over wil weten over het afleggen van het Staatsexamen, is welkom om op dinsdag 29 oktober 2024 van 19:30 tot 21:00 uur deel te nemen aan de informatiebijeenkomst op Liseo Boneriano, te Kaya Amsterdam z/n.

