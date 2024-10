Dieren Eigenaar Mangrove Kayak Center hoopt dat krokodil snel gevangen wordt Redactie 16-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De eigenaar van het Mangrove Kayak Center, Elly Albers, hoopt dat de rangers van STINAPA de krokodil snel vangen zodat het dier in veiligheid gebracht kan worden en niet dood gemaakt kan worden door ‘angst gedreven’ inwoners van Bonaire. Albers staat bekend als een van de grootste dierenvrienden van Bonaire. “Dit dier is enorm schuw en doodsbang voor mensen, en daarom is het zo moeilijk om hem te vangen.”

Haar Kajakcenter stond maandag even in de belangstelling omdat er in de buurt gezocht werd naar de krokodil. Dat bleek vals alarm. Het dier werd daar niet gezien.

Volgens de teleurgestelde ondernemer kwam dit net op het moment dat haar bedrijf weer open mocht na een week gesloten te zijn geweest. “De boekingen kwamen gelukkig weer binnen en ons team was blij om weer aan het werk te gaan. Alleen snorkelen is nog niet toegestaan, maar kajakken is volledig veilig. Dinsdag kwamen de annuleringen weer binnen en was de weg naar het Mangrove Center afgesloten.”

Miscommunicatie

De weg naar Lac bleek door miscommunicatie tussen STINAPA en het beveiligingsbedrijf ook op dinsdag nog verboden terrein. Een bewaker stuurde mensen terug. “Ik heb onmiddellijk het OLB gebeld en kreeg te horen dat alles weer open was en we aan het werk konden, maar men had vergeten de bewaker in te lichten. Die hield mensen nog tegen.”

Ranger

Volgens Albers heeft een ranger van STINAPA de krokodil maandag gezien bij een zoetwaterbron in de mangroven, niet bij haar center. De ranger riep meteen het team bij elkaar om het dier te vangen, maar het was alweer verdwenen en is sindsdien niet meer gesignaleerd.

“Belangrijk is dat mensen gerust overdag met onze kayaktours mee kunnen. Ook bij ons staat veiligheid voorop. We hopen echt dat mensen komen genieten van de prachtige natuur van Lac.”

