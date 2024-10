Politie & Justitie Week tegen Mensenhandel: activiteiten op de eilanden om bewustwording te vergroten Redactie 15-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Van 14 tot en met 18 oktober 2024 vindt in Caribisch Nederland de Week tegen Mensenhandel plaats. Op 18 oktober is het de internationale Dag tegen Mensenhandel. Tijdens deze week worden er op de eilanden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor mensenhandel en om inwoners bewust te maken van de signalen van uitbuiting.

Mensenhandel, waaronder arbeids- en seksuele uitbuiting, is ook een probleem in Caribisch Nederland. Daarom worden er op 16 en 18 oktober op Sint-Eustatius, Saba en Bonaire bijeenkomsten gehouden waar voorlichting wordt gegeven over hoe mensenhandel kan worden herkend.

Activiteiten op de eilanden

Op de drie eilanden kunnen bezoekers deelnemen aan een VR-ervaring, waarin ze kunnen zien hoe het is om slachtoffer te zijn van mensenhandel. Daarnaast worden er films vertoond die de gevaren van mensensmokkel en uitbuiting laten zien, met speciale aandacht voor situaties op de eilanden zelf. Experts zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over mensenhandel en smokkel in de regio.

Herkennen van signalen

Het herkennen van mensenhandel kan lastig zijn, maar er zijn volgens de autoriteiten verschillende signalen waar men op kan letten. Bijvoorbeeld als werknemers extreem lange dagen maken zonder vrije dagen, geen toegang hebben tot hun eigen paspoort of wonen op hun werkplek. Ook groepen mensen die onder slechte omstandigheden samenwonen en extreem hoge huurprijzen betalen, kunnen een teken zijn van uitbuiting.

Meld mensenhandel

De autoriteiten roepen op om verdachte situaties te melden. Dit kan bij het Korps Politie Caribisch Nederland via het noodnummer 911, de anonieme tiplijn 9310, of per e-mail.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Sint-Eustatius : 16 oktober, bibliotheek Oranjestad, 10.00 – 16.00 uur

: 16 oktober, bibliotheek Oranjestad, 10.00 – 16.00 uur Saba : 18 oktober, vergaderzaal RCN-gebouw, The Bottom, 10.00 – 16.00 uur

: 18 oktober, vergaderzaal RCN-gebouw, The Bottom, 10.00 – 16.00 uur Bonaire: 18 oktober, Jong Bonaire, Kralendijk, 10.00 – 16.00 uur

