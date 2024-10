Politie & Justitie Geweldsincident in horecagelegenheid Kaya L.D. Gerharts Redactie 15-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de nacht van zaterdag 12 oktober, omstreeks 00:30 uur, ontving de centrale meldkamer een melding over een geweldsincident in een horecagelegenheid aan de Kaya L.D. Gerharts. Een vrouw had een andere vrouw met een fles geslagen. Dit werd gisteren door de politie in een persbericht bekendgemaakt.

Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel behandeld en naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische zorg. Rond 00:40 uur werd de 45-jarige verdachte aangehouden voor mishandeling met een wapen. De verdachte had zich verstopt in de keuken van de horecagelegenheid. Het onderzoek naar de zaak is nog gaande.

