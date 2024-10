Sport & Vrije tijd Dedrie Pedersen: Van Bonaire naar de wereldtop van de zeilsport in de Sunfish Hans Hofstra 15-10-2024 - 3 minuten leestijd

Dedrie Pedersen bereidt zich voor op de 53ste World Cup Sunfish.

HEATH – Dedrie Pedersen, een ambitieuze zeilster van Bonaire, maakt zich op voor haar tweede deelname aan de Sunfish World Championship in Heath, Texas. Na slechts twee jaar ervaring op het water heeft ze zich snel opgewerkt in de wereld van het zeilen. “Vorig jaar deed ik mee aan het Sunfish World Championship in Miami. Mijn doel was simpel: niet als laatste eindigen. En dat lukte, ik werd 97e,” vertelt Pedersen met trots. “Dit jaar hoop ik bij de top 70 of 80 te eindigen.”

“Allereerst wil ik graag George Soliano ‘Kabes’ en Sipke Stapert feliciteren”, aldus Pedersen vanuit het Amerikaanse Texas. “Zij zijn mijn trainingsmaatjes op Bonaire. Beide zijn ze in de top-3 gekomen van de Regatta.”. Pedersen is momenteel in Texas, waar ze meedoet aan het wereldkampioenschap Sunfish van 12 tot en met 19 oktober. Ze heeft de in aanloop van het wereldkampioenschap hard getraind met het Amerikaanse team en merkt dagelijks vooruitgang. “Iedere dag heb ik meer vertrouwen gekregen. Ik leer zoveel over het zeilen, en het is geweldig om te zien hoe ook jongeren uit landen als Ecuador en de Verenigde Staten deze sport oppakken. Het is mooi om te zien dat de Sunfish-klasse ook jonge zeilers aantrekt.”

Dedrie Pedersen komt uit namens Bonaire in het Amerikaanse Texas.

Andere omstandigheden

Ze benadrukt de unieke uitdagingen die het zeilen in Texas met zich meebrengt. “Op Bonaire hebben we altijd dezelfde windrichting. Hier op het meer zijn de winden veel lichter en wisselen ze constant. Dat is echt een grote verandering voor mij. Maar door aan internationale toernooien mee te doen, verbeter ik mijn zeiltechnieken en leer ik van de ervaren zeilers. Er doen zelfs mensen van 85 jaar mee, echt geweldig!”

De komende dagen staan er twaalf races op het programma, verspreid over vier dagen. “Het wordt fysiek en mentaal zwaar. We varen lange afstanden, zowel met de wind mee als tegen de wind in. Dit vraagt veel van je als zeiler. We doen drie races per dag en dat kan soms tot laat in de avond doorgaan. Maar de sfeer is fantastisch, en de ervaren zeilers delen graag hun tips. Dat maakt het echt bijzonder om hier te zijn.”

In Texas is Pedersen de enige deelneemster uit Bonaire.

Flinke uitdaging

Ondanks haar korte tijd in de zeilsport blijft Pedersen vastberaden. “Ik ben pas twee jaar geleden begonnen met zeilen, en dit is mijn tweede grote competitie. Het is een flinke uitdaging, maar ik vind het geweldig. Elke dag leer ik iets nieuws en word ik beter. Het is fysiek zwaar, maar ook ontzettend leuk en motiverend om deel te nemen aan zo’n internationaal toernooi.”

92