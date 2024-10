Evenementen Big Live Nature Quiz op 1 november Redactie 15-10-2024 - 1 minuten leestijd

Big Live Nature Quiz deelnemer 2023

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) organiseert dit jaar opnieuw de GRATIS Big Live Nature Quiz – Kids Edition, een jaarlijks evenement dat plaatsvindt op vrijdag 1 november 2024. Dit evenement is speciaal voor basisscholen en jonge natuurliefhebbers uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St.-Eustatius en Sint-Maarten. Tijdens de quiz krijgen kinderen de kans om meer over de natuur te leren en het tegen elkaar op te nemen in een spannende competitie.

De quiz vindt plaats van 8:30 tot 9:15 AM (AST) en is gratis toegankelijk voor kinderen van groep 7 en 8 (grades 5 en 6 in het Engels). Teams kunnen bestaan uit maximaal 4 kinderen, en scholen kunnen meerdere teams inschrijven. Voor deelname is inschrijving verplicht via www.BigLiveNatureQuiz.org.

Het thema van de quiz is “Natuur’s Locals, Nieuwkomers en Indringers,” en deelnemers kunnen zich verheugen op een interactieve quiz met meerkeuzevragen over inheemse, uitheemse en invasieve soorten. Om zich voor te bereiden, ontvangen deelnemers het BioNews Kids-magazine van DCNA. Het winnende team krijgt een zeil- en snorkeltrip met hun leraar, en er zijn ook snorkelsets te winnen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via research@DCNAnature.org.

