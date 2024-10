Opinie Opinie Michiel Bijker: Tijd voor een nieuw staatkundige referendum op Bonaire? Redactie 14-10-2024 - 2 minuten leestijd

De vraag insereert het antwoord. De ondertoon voor een nieuw referendum is in de bevolking al hoorbaar. Maar er is nog veel verwarring en onzekerheid. Wat zou zo’n referendum dan moeten bewerkstelligen? Waarheen zouden we dan moeten gaan?

Is er een oplossing? Als er een oplossing wordt gezocht, dan moet er een probleem zijn. Welk probleem? Als wij de mensen vragen wat zij van het huidige staatkundig systeem (het ‘OLB’) denken, dan is het antwoord bijna altijd: ‘Het heeft voor- en nadelen’. Als wij vragen of er geen verbeteringen zijn gekomen, dan is het antwoord: ‘Sommige dingen zijn beter, andere zijn slechter’. Als wij vragen of men tevreden is, dan is het antwoord: ‘Ja en nee; niet echt’.

In zijn algemeenheid wordt erkend dat Bonaire vooruit is gegaan. Anderzijds vindt men dat Bonaire, Bonaire niet meer is. De invloed van de ‘nieuwe Europese Nederlanders’ (= zij die na ’10-10-10’ zijn gekomen), is te groot is geworden. Anderzijds wordt erkend dat het onderwijs beter is geworden. Gezondheidszorg ook, althans in het begin. Daarna is het daarmee snel bergafwaarts gegaan. Er is nu wel meer en beter zorgmateriaal, maar de empathie verdwenen. De patiënt is een nummer geworden.

Kortom, het is tijd om staatkundige vragen te stellen. Maar er is nog geen politieke bodem voor actie op dit gebied. Dit gaat vanzelf komen. Wij wachten geduldig op een nieuwe generatie jonge politici die de tijd nemen om het boekje ‘In Synergia Unanimus’ eens te lezen.

Men vindt het hier (Papiaments): https://www.arcocarib.com/ebooks/in-synergia-unanimus-pap/

En hier (Engels): https://www.arcocarib.com/ebooks/in-synergia-unanimus/

Suggestie. In plaats van uren Youtube-vertier, lees eens een boekje. Slechts 52 pagina’s.

Bonaire, 13 oktober 2024

Michiel Bijkerk

