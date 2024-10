Algemeen Krokodil Bonaire al tweemaal gespot in afgelopen dagen Redactie 14-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Tijdens een persconferentie op maandagmorgen is bekend gemaakt dat de krokodil, die Bonaire de afgelopen dagen bezighield, al twee maal gespot is door natuurorganisatie STINAPA. De laatste keer dat dat gebeurde was op maandagochtend, vlak voor de persconferentie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). De exacte locatie van de waarneming wordt echter geheim gehouden om de veiligheid van het dier te kunnen waarborgen.

Gezaghebber John Soliano roept de eilandbewoners op vooral niet op eigen houtje op zoek te gaan naar het dier. “Hoe goed ook bedoeld, maar we doen echt een klemmend beroep op de inwoners dit niet te doen en dit over te laten aan de experts van STINAPA.”

Gezaghebber Soliano kondigde ook aan dat de horeca op Sorobon vanaf het middaguur op maandag weer open mocht voor het publiek. Bezoekers kunnen nu weer genieten van de horecagelegenheden aan het strand, maar er blijft een waarschuwing van kracht voor zwemmers en windsurfers. Ook wordt beklemtoond dat het betreden van het water voor eigen risico is.

Lokale vissers mogen gebruikmaken van de toegangswegen om te vissen, maar het mangrovegebied blijft voorlopig gesloten voor publiek. Het gaat om een gebied dat normaal ook niet voor het publiek toegankelijk is. Windsurfen en kajakken is mogelijk in de groene en blauwe gebieden op de kaart.

Volgens Soliana en STINAPA directeur Sjon van Essen wordt de situatie rondom het dier wordt voortdurend geëvalueerd. Op basis van overleg met experts gaan de gedachten uit naar een zogenaamde Amerikaanse zout-water krokodil. Die zouden de naam hebben niet overmatig agressief te zijn en vooral te leven van vissen en van vogels die in het water terechtkomen.

Vangen

De komende dagen worden pogingen ondernomen de krokodil te vangen en naar een veilige, maar geheime locatie over te brengen. Daarna zal worden geëvalueerd wat verder met het dier moet gebeuren.

