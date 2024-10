Sport & Vrije tijd Jeugdwindsurfers Nicolai, Smits en de Jong winnen World Cup in Turkije Hans Hofstra 14-10-2024 - 3 minuten leestijd

Storm Nicolai houdt de Bonairiaanse vlag boven zijn hoofd. Foto: PWA / Tevfik Göktepe

ALACATI – De Bonairiaanse jeugdwindsurfers Storm Nicolai (fin), Tycho Smits (foil) en Bobbi-Lynn de Jong (foil) hebben in het Turkse Alacati een gouden medaille gepakt. Arxon Gomperts (15) leek ook goud te pakken, maar bleek in zijn laatste heat in de verkeerde groep te zijn gestart. Hij werd vierde.

Voor de Bonairiaanse surfers was het de vierde World Cup van het seizoen. Eerder voeren zij al in Aruba, Bonaire en Denemarken. Later dit jaar is er nog één World Cup in Miami. Verschillende jeugdsurfers waren naar Turkije afgereisd. Het was ook de eerste keer dat de surfers echt werden getest. De Turkse opponenten gaven in verschillende disciplines goed tegenstand.

Strijd Nicolai en Smits

Storm Nicolai liet een prima serie zien in de fin. Hij won. Zijn directe tegenstander voor de strijd om het wereldkampioenschap, Tycho Smits, maakte net te veel fouten en werd achtste. Wel was Smits een klasse apart op de foil. Hij won alle wedstrijden. In de klasse -15 jaar leek Arxon Gomperts op de fin te gaan winnen. Na twee wedstrijden stond hij bovenaan. Helaas voer Gomperts in zijn laatste heat in de verkeerde groep. Hierdoor mocht hij niet meedoen aan de finale. Gomperts werd in het klassement vierde, maar maakt nog steeds kans om later dit jaar de wereldtitel te pakken.

Vrieswijk wint in Brouwersdam

Amado Vrieswijk heeft in het Nederlandse Brouwersdam beslag gelegd op de eerste prijs. Hij mocht op zondagmiddag op het hoogste podium de kurk van de champagnefles aftrekken. In de categorie ‘retired pro fleet werd Nigel Hart derde. Terrance Clappers, die sinds korte tijd in Nederland woont, werd tweede op de wing.

Familie de jong pakt verschillende prijzen

Bobbi-Lynn de Jong deed afgelopen week mee op de fin en foil. In de categorie -17 jaar moest de Jong de Turkse Kurtdemir voor haar laten. In de laatste heat waren beide surfsters aan elkaar gewaagd. De Turkse kwam alleen iets eerder binnen, waardoor zij later die avond een gouden medaille kreeg. Wel was de Jong de sterkste op de foil in de categorie -17 jaar.

In de categorie -15 jaar was het Lone de Jong die uitstekend presteerde op de fin. Mede dankzij een overwinning in de derde wedstrijd, pakte zij een bronzen medaille. Zus Kit de Jong won op het onderdeel foilslalom brons in de categorie -15 jaar.

0