Ingezonden stukken Ingezonden brief: De gezondheid van iedere Bonairiaan is in gevaar, ook van degenen die niet dichtbij de landfill wonen Redactie 14-10-2024 - 4 minuten leestijd

Ingezonden door Pro Lagun

De gezondheid van iedere Bonairiaan is in gevaar, ook van degenen die niet dichtbij de landfill wonen!

Pro Lagun, een community-initiatief dat zich inzet tegen vervuiling en voor de gezondheid van mens, dier en natuur, is zeer verontrust over de situatie bij de landfill en roept iedereen op om aandacht te besteden aan de ernst en de gevaren die deze situatie met zich meebrengt.

Overlast en gevaren:

De inwoners van Lagun en omliggende buurten kampen al jarenlang met de stankoverlast en schadelijke uitstoot van de stortplaats en vanuit de gebrekkig functionerende afvalverbrander. Een afvalverbrander die niet ontworpen is voor het verbranden van medisch afval, maar daar wel veelvuldig voor gebruikt werd. Gedurende een lange periode zelfs zonder dat de hiervoor benodigde vergunningen waren afgegeven. Het is dankzij de inzet van Pro Lagun dat deze verbrandingsinstallatie nu is stilgelegd, maar het probleem is verre van opgelost.

Op 10 mei werd het hele eiland opgeschrikt door een grote uitslaande brand op de landfill, een brand die al geruime tijd ondergronds woedde. Veel bewoners hebben – al dan niet onbewust – giftige rook ingeademd, en deze brand houdt nog steeds aan. Het feit dat deze brand nog steeds woedt, is onacceptabel. Sommige bewoners ervaren al decennialang de schadelijke effecten, met ernstige gezondheidsproblemen tot gevolg voor de toekomst.

Iedere inwoner van Bonaire, ook degenen die niet direct in de buurt van de landfill wonen, moet zich grote zorgen maken. De lucht die de bewoners inademen, kan schadelijk zijn voor de gezondheid, zelfs voor inwoners van Nikiboko, Antriol of Amboina. De verontreiniging kan bovendien de voeding aantasten; groente of fruit verbouwd in de omgeving van de stortplaats kan gevaarlijke stoffen bevatten. Meer dan genoeg redenen om alarm te slaan voor elke inwoner van Bonaire en in het belang van de natuur.

Verantwoordelijkheid:

Wij eisen dat de verantwoordelijke instanties hun plicht niet langer negeren. Selibon, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), de Rijksvertegenwoordiger en uiteindelijk de Ministeries van Infrastructuur en Volksgezondheid in Den Haag hebben allemaal gefaald om de bevolking en het milieu adequaat te beschermen. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s die bewoners nu lopen en de schade die wordt toegebracht aan onze natuur.

Pro Lagun roept deze partijen met klem op om hun verantwoordelijkheid te nemen en direct in actie te komen. Het is tijd voor snelle en beslissende maatregelen om verdere schade te voorkomen en de gezondheid van de inwoners en de natuur van Bonaire veilig te stellen.

Pro Lagun eist:

Binnen 30 dagen:

Start een volledig milieu- en gezondheidsonderzoek door het RIVM.

Stel een plan op voor het doven van de ondergrondse branden.

Zorg voor tijdelijke relocatie van bewoners in de buurt van de landfill.

Betrek Pro Lagun bij alle besprekingen om de voortgang te bewaken.

Binnen 12 maanden:

Voer permanente monitoring van de gezondheid van omwonenden uit.

Implementeer een duurzame oplossing voor afvalbeheer.

Stel een concreet saneringsplan op voor de stortplaats.

Zorg voor strikte handhaving van de milieuwetgeving.

Tot slot:

Pro Lagun zal niet toekijken terwijl de gemeenschap wordt blootgesteld aan onaanvaardbare gezondheids- en milieurisico’s. Pro Lagun heeft externe experts ingeschakeld om onze eisen kracht bij te zetten en wetenschappelijk te onderbouwen. Pro Lagun werkt momenteel aan verdere stappen en zal niet rusten totdat iedereen zich veilig voelt in zijn eigen woonomgeving en Bonaire zich werkelijk een Blue Destination mag noemen.

Pro Lagun is vastberaden en vastbesloten om deze strijd voort te zetten tot onze doelen zijn bereikt. Samen vechten we voor een veiliger en gezonder Bonaire!

