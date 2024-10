Natuur Gezaghebber Bonaire: “Voorzichtigheid staat voorop bij heropening Sorobon na krokodillenwaarneming” Hans Hofstra 14-10-2024 - 4 minuten leestijd

Op zaterdag waren er geen mensen op Sorobon.

KRALENDIJK – Sinds de waarneming van een krokodil in de wateren bij Sorobon op 8 oktober, staat Bonaire op scherp. Terwijl de zoektocht naar het dier voortduurt, overlegt gezaghebber John Soliano met verschillende betrokken partijen over de veiligheid en mogelijke heropening van het populaire windsurfgebied. Ondernemers lijden ondertussen zware financiële verliezen en wachten met smart op een oplossing. Ondanks deze wens, laat de gezaghebber aan de redactie van Bonaire.nu weten: “Voorzichtigheid staat voorop bij de heropening van Sorobon na de krokodillenwaarneming”.

Op de avond van 8 oktober werd gezaghebber John Soliano geïnformeerd over de waarneming van een krokodil in de buurt van Sorobon, een geliefd windsurfgebied op het eiland. De melding kwam binnen via Stinapa, de natuurorganisatie van Bonaire, die onmiddellijk in actie was gekomen nadat zij waren geïnformeerd. Soliano bevestigt dat er sindsdien intensief gezocht is naar het dier, maar dat het beest sinds die avond niet meer is gezien.

“Er is veel inzet geweest van Stinapa en mijn team,” zegt Soliano. “We hebben gebruik gemaakt van lokaas, camera’s en drones om de situatie in de gaten te houden. We denken dat het om een Amerikaanse krokodil gaat, die normaal niet snel mensen zal aanvallen.” Toch zijn de zorgen onder de bevolking en de ondernemers groot, vooral omdat de baai sinds de waarneming gesloten is voor publiek.

Zoektocht en veiligheid

De zoektocht naar de krokodil gaat door, maar niet zonder uitdagingen. “Er wordt gericht gezocht op basis van het gedrag van deze krokodillensoort,” legt Soliano uit. “We zoeken slim, niet willekeurig. We weten dat dit dier een maand kan overleven zonder opnieuw te eten, dus we moeten rekening houden met langere periodes waarin hij zich verschuilt.”

Stinapa heeft naar eigen zeggen de juiste middelen ingezet, maar op de avond van de waarneming zelf bleek er geen actie ondernomen te zijn om het dier te vangen. “Er waren op dat moment geen geschikte netten om de krokodil te vangen,” erkent Soliano. “Daarnaast was het dier snel verdwenen. We moeten nu zorgen dat we het veilig vangen als het weer opduikt.”

Heropening Sorobon in stappen

Voor de ondernemers in het gebied is de situatie nijpend. Zij zien hun inkomsten dagelijks teruglopen door de sluiting. In gesprek met de lokale ondernemers en de autoriteiten worden verschillende scenario’s besproken voor een gedeeltelijke heropening van Sorobon. “We gaan gefaseerd te werk,” zegt Soliano. “Met de nodige voorzichtigheid zullen we waarschijnlijk op korte termijn openen, maar het water blijft voorlopig verboden terrein.”

De gezaghebber benadrukt dat de veiligheid voorop staat, maar dat er ook naar langetermijnoplossingen wordt gekeken. “We moeten de risico’s goed in kaart brengen, zowel voor de windsurfers als voor andere bezoekers.”

Geen financiële steun voor ondernemers

Ondanks de moeilijke situatie voor ondernemers, is er vooralsnog geen sprake van directe financiële compensatie vanuit de overheid. Soliano legt uit dat er geen speciaal fonds beschikbaar is voor dergelijke gebeurtenissen. “Dit valt onder bedrijfsrisico’s, waar bedrijven zich normaal voor kunnen verzekeren,” aldus de gezaghebber. “We proberen de schade zoveel mogelijk te beperken door snel te handelen en samenwerking met de ondernemers te zoeken.”

Samenleven met de krokodil?

Ondertussen lijkt het een reëel scenario dat Bonaire in de toekomst vaker te maken krijgt met krokodillen. “We zullen op dit moment moeten leren omgaan met de aanwezigheid van een krokodil in onze mangroves,” zegt Soliano. “Dit betekent dat we de juiste maatregelen moeten treffen en het gedrag van dit dier beter moeten leren begrijpen.” Hoewel sommige onderzoekers suggereren dat de aanwezigheid van een krokodil een positief teken is voor het ecosysteem, zegt de gezaghebber voorzichtig. “Ik heb deze suggesties ook gelezen. De Bonairiaanse bevolking en ook toeristen hebben niet leren leven met een krokodil in ons bijzijn. Daarom ben ik ook voorzichtig met deze opvattingen.”

De komende dagen zal er meer duidelijkheid komen over de status van de krokodil en de mogelijke heropening van Sorobon. Maandag wordt er een officiële mededeling verwacht van de autoriteiten, waarin concrete stappen worden aangekondigd.

