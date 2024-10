Sport & Vrije tijd Bonaire neemt revanche en wint vierde wedstrijd in Nations League Hans Hofstra 14-10-2024 - 1 minuten leestijd

Bonaire wint de vierde wedstrijd in de Nations League. Foto: Federashon Futbol Boneriano

KINGSTOWN – Bonaire heeft de eerste wedstrijd gewonnen in league B van de Nations League. In een vrijwel leeg stadion in Kingstown won het team met 1-0. Ayrton Cicilia was de gevierde man, door vanuit een scrimmage de bal laag in de netten te schieten. Door de overwinning heeft Bonaire na vier gespeelde wedstrijden, vier punten.

Doordat St. Vincent & Grenadines verrassend El Salvador opzij zette, lijkt de kans voor Bonaire om te promoveren naar een hogere league klein te worden. Dat komt mede door het verlies afgelopen week tegen Montserrat. Toch zal de overwinning van Bonaire op zondagmiddag goed hebben gevoeld. Het is de eerste overwinning voor het team in League B.

In poule A staat Bonaire op de derde plaats.

