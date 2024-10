Algemeen Bonaire Human Rights Organization ziet burgerbeweging als cruciaal om voor belang eiland op te komen Redactie 14-10-2024 - 1 minuten leestijd

Finies en Bissessar zeggen dat het nodig blijft de zaak van Bonaire internationaal onder de aandacht te brengen. Foto: BHRO

KRALENDIJK – De Bonaire Human Rights Organization (BHRO) benadrukt het belang van het maatschappelijk middenveld en burgerbewegingen om de gemarginaliseerde bevolking van Bonaire te vertegenwoordigen.

Dat zeggen James Finies en Davika Bissesar namens BRHO in reactie op uitspraken van commentatoren Arthur Sealy en Willem Cecilia, die suggereren dat alleen het bestuurscollege Bonaire zou kunnen vertegenwoordigen in het buitenland of in de discussie omtrent de staatkundige structuur.

“Burgerbewegingen hebben door de geschiedenis machtsstructuren uitgedaagd en significante veranderingen hebben bewerkstelligd”, zeggen Finies en Bissessar. In dit geval speelt BHRO volgens hen een cruciale rol in de strijd voor rechtvaardige en inclusieve vertegenwoordiging van het Bonairiaanse volk. Daarnaast is het strijdbare duo van mening dat het vertrouwen in de lokale politiek is afgenomen, gezien de dalende opkomst bij verkiezingen.

Het tweetal wijst ook op de huidige situatie waarin de Bonairiaanse identiteit, cultuur, en taal bedreigd worden door de invloed van de Nederlandse overheid, met name sinds de gebeurtenissen van 10-10-10.

“Wij roepen daarom nogmaals op BHRO roept op tot respect voor het recht op zelfbeschikking van Bonaire”, zeggen Finies en Bissessar.

