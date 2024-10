Gezondheidszorg Zestigplussers op Bonaire krijgen brief over griep- en Coronaprik Redactie 13-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Zestigplussers en mensen jonger dan 60 met ziektes zoals diabetes, hart – en longklachten, krijgen deze week een brief over de griepprik en de coronaprik. Deze personen kunnen op 19 en 26 oktober 2024 de griepprik, de coronaprik of beide prikken van 10:00 tot 16:00 uur halen bij Jong Bonaire.

Ze hoeven hiervoor geen afspraak te maken. Mensen die tijdelijk op Bonaire wonen en in eigen land de prik(ken) niet kunnen halen, kunnen ook naar Jong Bonaire. In de week van 14 oktober worden de griepprik en de coronaprik aangeboden aan medewerkers in de zorg.

Alle mensen die bij Jong Bonaire de prik(ken) willen halen, moeten hun sédula of paspoort meenemen. Bij Jong Bonaire kunnen ze een gezondheidsverklaring invullen voordat ze de coronaprik krijgen.

Burgers die niet op 19 en 26 oktober naar Jong Bonaire kunnen, hebben de mogelijkheid om vanaf 21 oktober de prik(ken) bij hun huisarts te halen. Kijk voor een overzicht van de dagen en tijden op www.bonairegov.com/prikken. Patiënten van Rincon Medical Center kunnen van 22 oktober tot en met 18 november zonder afspraak de prik(ken) halen van 08:00 – 11:00 uur.

