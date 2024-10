Vacatures Bonaire Vacature Rental Agent Melanie Zandwijk 13 oktober 2024

Ben jij de hospitality topper met een uitzonderlijk klantgerichte instelling die ons team komt versterken? Met een trotse 5.0 score op Google Reviews dankzij onze extreem servicegerichte aanpak, is 123 Car Rental op het prachtige Bonaire dé plek voor jou! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Rental Agent die klaar is voor een dynamische rol binnen ons snelgroeiende bedrijf.

Wie ben jij?

Je hebt een natuurlijke flair voor klantenservice en gaat altijd net dat stapje verder.

Je bent flexibel, proactief en weet precies hoe je een onvergetelijke ervaring kunt bieden aan onze gasten.

Je bent een echte teamspeler die bijdraagt aan onze missie om elke gast een vijfsterrenervaring te bieden.

Sluit je aan bij ons team en help ons de unieke service te blijven bieden die ons een topbeoordeling heeft opgeleverd. Samen kunnen we de lat nog hoger leggen!

Wat ga je doen?

Als Rental Agent ben je het eerste aanspreekpunt voor onze gasten. Je helpt hen met het vinden van de perfecte huurauto voor hun vakantie of zakenreis en zorgt voor een soepele en aangename ervaring van begin tot eind. Jouw taken omvatten:

Gasten adviseren en informeren over onze voertuigen en huurvoorwaarden.

Reserveringen aannemen via telefoon, email en face-to-face.

Uitvoeren van voertuiginspecties voor en na verhuur.

Administreren van huurovereenkomsten en andere relevante documenten.

Afhandelen van betalingen en borgsommen.

Oplossen van eventuele problemen of vragen van gasten tijdens de huurperiode.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand met een passie voor klantenservice en een proactieve houding. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels. Ook kun je goed omgaan met een internationaal publiek. Ervaring in de autoverhuur of toerismebranche is een pre, maar geen vereiste. Kennis van Papiamentu en/of Spaans is eveneens een pre.

Wat bieden wij?

Een fulltime baan (40 uur per week) verdeeld over vijf werkdagen.

Werktijden 08.00 – 17.00 uur met een uur pauze tussen de middag.

20 vakantie dagen per jaar

Een salaris passend bij de functie

Een contract voor 12 maanden met verlengingsmogelijkheden.

Lijkt het je wat om te werken bij het meest klantvriendelijke bedrijf op Bonaire en deel uit te maken van een enthousiast en servicegericht team? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@123carrentalbonaire.com. We kijken uit naar je sollicitatie!



Meer informatie over 123 Car Rental vind je op onze website.

