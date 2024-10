Sport & Vrije tijd Special Olympics Bonaire-atleten schitteren in Paraguay met 13 medailles Redactie 13-10-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Special Olympics Bonaire

KRALENDIJK – Het team van Special Olympics Bonaire (SOB) keert vandaag, zondag 13 oktober, terug naar Bonaire na een succesvolle deelname aan de IV Juegos Latinoamericanos Olympiadas Especiales in Asuncion, Paraguay. Met een indrukwekkende reeks van maar liefst 13 medailles, hebben de atleten Bonaire op de kaart gezet en en zichtbaar genoten van de ervaring.

Bij de sport ‘bolas’ haalde Su-Endry Weef goud in het enkelspel, terwijl Marchantelie Anthony de vierde plaats behaalde. In de unified competitie grepen Marchantelie Anthony en Heaven-Lee de Jongh het zilver, en Su-Endry Weef en Denzyl Statie wisten brons binnen te halen.

Op het atletiekveld was het niet anders: Michele Matthew pakte goud op de 200 meter, gevolgd door Shalimar Matthew en Roel Scherptong, die respectievelijk zilver en brons wonnen. Ook op de 100 meter schitterde het team, met goud voor Roel Scherptong, zilver voor Shalimar en Michele Matthew, en zelfs een bronzen medaille in de 4x100m estafette met het team bestaande uit Shalimar, Michele, Roel en Lixzandro Mauricio.

Warm onthaal

De atleten zijn enorm trots op hun prestaties en kunnen niet wachten om hun vreugde te delen met familie, vrienden en de hele gemeenschap. De verwachting is dat het team om 17:00 uur landt op Flamingo Airport met Divi Divi vlucht #3R226 vanuit Curaçao. De gemeenschap van Bonaire wordt van harte uitgenodigd om de atleten een warm onthaal te geven.

Voor Special Olympics Bonaire was dit de eerste keer dat zij deelnamen aan de Juegos Latinoamericanos, en de reis was een onvergetelijke ervaring voor de jonge atleten. Dankzij de steun van Indebon, de overheid van Bonaire en de inzet van vele vrijwilligers, is deze deelname mogelijk gemaakt.

0