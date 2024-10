Vacatures Bonaire Vacature Front Office Medewerker Melanie Zandwijk 12 oktober 2024

Resort Bonaire is op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega voor het front-office team! Wij zoeken een hardwerkende teamplayer die goed is in de omgang met gasten.

Vereisten

Fulltime beschikbaar

Flexibel inzetbaar (ook weekenden en avonden)

Representatief

Goed in de omgang met gasten

Ervaring met front-office werk is een pré

Bij interesse graag CV en motivatie opsturen naar: Alexandra.vandendungen@resortbonaire.nl

