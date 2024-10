Natuur Opnieuw geen succes bij zoektocht naar krokodil op Bonaire Hans Hofstra 12-10-2024 - 2 minuten leestijd

Er wordt nog steeds druk gezocht in de omgeving van Sorobon.

KRALENDIJK – Autoriteiten van Bonaire lijken met hun handen in het haar te zitten. Ook op vrijdagavond is er druk gezocht in de omgeving van Sorobon en de mangroves. Wederom is de krokodil niet gesignaleerd.

Op 8 oktober verschenen op sociale media beelden van een krokodil. Het exemplaar werd rond 18.00 uur gesignaleerd. Rond de klok van 20.00 uur kreeg ook natuurorganisatie Stinapa te horen dat er een krokodil aanwezig zou zijn. Waar in eerste instantie werd gedacht dat het om een exemplaar van maar liefst vijf meter zou gaan, werd dit een dag later al snel genuanceerd. Tim van Wagensveld, die verstand heeft van reptielen en meehelpt bij de zoekactie, liet een dag na de vondst al weten dat op basis van de bestaande beelden het waarschijnlijk gaat om een exemplaar van twee meter. Ook het gerucht dat het zou gaan om twee exemplaren, wordt door instanties voorlopig nog ontkent.

Nadat Stinapa ook de krokodil had gezien, werd de gezaghebber geïnformeerd. Opmerkelijk genoeg werd dezelfde avond niet direct over gegaan tot actie. Sinds die avond is de krokodil, ondanks de inzet van veel Stinapa-rangers en camera-beelden die op verschillende posities zijn neergezet, niet meer gezien.

Sorobon blijft dit weekend, tenzij de krokodil wordt gevonden, gesloten voor publiek.

