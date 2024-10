Algemeen CITRO Bonaire vervult eerste missie bij Swim to Klein Bonaire Redactie 12-10-2024 - 1 minuten leestijd

De boat van CITRO Bonaire op het water. Foto: CITRO

KRALENDIJK – De eerste missie van CITRO Bonaire is een feit. Afgelopen weekend was CITRO Bonaire preventief aanwezig bij de “Swim to Klein Bonaire”.

CITRO Bonaire bestaat inmiddels anderhalf jaar en heeft zich, mede dankzij de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij), goed ontwikkeld om mensenlevens te kunnen redden op zee en langs de kust van Bonaire.

Omdat elk jaar veel deelnemers van verschillende leeftijden meedoen aan dit populaire evenement, brengt dit de nodige risico’s met zich mee. Toezicht tijdens het evenement is daarom van essentieel belang, aangezien een incident op elk moment kan plaatsvinden.

0