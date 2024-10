Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Kans op onweersbuien Redactie 11-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het weer op Bonaire zal de komende dagen onstabiel zijn met toenemende bewolking en kans op onweersbuien. De temperatuur loopt op tot 32ºC overdag, met ’s nachts een minimum van 25ºC. Verwacht wordt dat de wind zal aantrekken en de zee ruwere omstandigheden zal laten zien.

Naar verwachting zal de bewolking in de komende uren toenemen, wat kan leiden tot perioden van regenval, vooral tijdens de vroege vrijdagochtend. Deze weersomstandigheden worden veroorzaakt door atmosferische instabiliteit en een storing in de hogere luchtlagen, die lokaal mogelijk zware regen en onweer kan veroorzaken.

De wind komt uit het oosten en varieert van zacht tot matig, met snelheden van 14 tot 17 knopen. De zeegolven zullen naar verwachting stijgen en bereiken hoogtes van 1 tot 2 meter.

Er is momenteel geen dreiging van tropische stormen voor Bonaire. Orkaan Milton is afgezwakt tot een post-tropische cycloon en beweegt zich richting het oosten, weg van de oostkust van de Verenigde Staten. Tropische storm Leslie trekt noordwaarts over de Atlantische Oceaan en vormt geen gevaar voor het Caribisch gebied.

