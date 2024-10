Onderwijs Bonairiaanse jongeren op Debattoernooi in Curaçao Redactie 11-10-2024 - 1 minuten leestijd

Negen van de deelnemers en begeleiders op Flamingo Airport Bonaire

WILLEMSTAD – Deze week komen jongeren van Aruba, Bonaire en Curaçao samen voor het regionale debattoernooi “Building Bridges”. Tien leerlingen uit Bonaire van verschillende niveaus, waaronder mavo, havo en vwo, en in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, nemen deel aan dit evenement. Het toernooi, georganiseerd door Debat.ed en DebatUnie, draait om het versterken van debatvaardigheden en het uitwisselen van ideeën tussen de eilanden.

De deelnemers volgen een week lang trainingen en workshops op Curaçao, gegeven door professionele debaters. Ze leren hoe ze hun argumenten beter kunnen presenteren en hoe ze lastige onderwerpen kunnen bespreken. Er is bovendien veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze leren omgaan met stress. Naast de debatten staan er ook culturele activiteiten op het programma. Zo bezoeken de jongeren musea en gaan ze in gesprek met lokale en internationale politici.

Het toernooi eindigt op 12 oktober met een finale aan de Universiteit van Curaçao Moises F. da Costa Gomez. Iedereen is welkom om van 13.30 tot 15.00 uur de debatten bij te wonen. De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht via ai.debated.cw/BB-Registration-Finals.

Het project wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie en biedt jongeren de kans om hun talent te laten zien en samen te werken aan een betere toekomst voor de eilanden.

