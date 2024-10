Sport & Vrije tijd Bonaire verliest derde wedstrijd in Nations League van Montserrat Hans Hofstra 11-10-2024 - 1 minuten leestijd

Bonaire verliest de derde wedstrijd in de Nations League. Foto: Federashon Futbol Boneriano

KINGSTOWN – Bonaire heeft in de derde wedstrijd van de Concacaf Nations League nipt verloren. Op het eiland Vincent & Grenadines was tegenstander Montserrat met 1-0 te sterk. Door het verlies, staat Bonaire met één punt laatst op de laatste plek in poule A.

Aan de Bonaire-zijde maakte Amir Winklaar en Ninho Felicia hun debuut. Komende zondag krijgt het team die onder leiding staat van Rilove Janga een nieuwe kans. Opnieuw spelen zij dan tegen Montserrat.

Bonaire staat met één punt laatste in poule A.

