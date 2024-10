Politie & Justitie Biketeam Politie Bonaire heeft nieuw uniform Redactie 11-10-2024 - 1 minuten leestijd

De agenten zoals deze tijdens de Regatta voor het eerste te bewonderen zij in hun nieuwe uniform. Foto: KPCN

KRALENDIJK – Het biketeam van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft tijdens de Regattaweek haar nieuwe uniform geïntroduceerd. Het nieuwe uniform is een donkerblauw poloshirt van ademend materiaal ‘Dri-fit’ dat beter is om in warme klimaat van het eiland te dragen.

Het uniform geldt alleen voor op Bonaire en zal ook voor de burgers herkenbaar zijn aan het politie-embleem op de voorkant aan de linkerkant en aan de achterkant op de rug.

Biketeam

Het Biketeam bestaat sinds 2009 en is een team van agenten die speciale trainingen hebben gevolgd om als ‘biker’ op de juiste wijze op te kunnen treden wanneer dit nodig is. Het doel van het biketeam is voor de vergroting van de zichtbaarheid van de politie. Daarnaast is een voordeel dat de agenten op de fiets heel mobiel zijn, ook in nauwe straten van de binnenstad.

De leden van het biketeam zal tijdens de Regatta 2024 als te bewonderen zijn in het nieuwe uniform.

