Natuur WWF-rapport: Wilde dieren in Caribisch gebied met 95 procent afgenomen in 50 jaar Redactie 10-10-2024 - 3 minuten leestijd

Coral reef - foto Casper Douma

KRALENDIJK – Volgens het nieuwste Living Planet Report 2024 van het Wereld Natuur Fonds (WWF) is het aantal wilde dieren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in de afgelopen vijftig jaar met maar liefst 95 procent gedaald. Wereldwijd is er sprake van een daling van 73 procent. Het rapport waarschuwt dat de aarde kritieke punten nadert en benadrukt de dringende noodzaak van een wereldwijde inspanning om de klimaat- en natuurcrisis aan te pakken.

Ondanks positieve ontwikkelingen, zoals het herstel van de groene zeeschildpadden, blijft de algemene trend zorgwekkend. De drastische afname van wilde dieren heeft niet alleen gevolgen voor de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid van ecosystemen waar mensen van afhankelijk zijn.

Arjan de Groene, coördinator van het Wereld Natuur Fonds voor het Caribisch gebied, onderstreept de ernst van de situatie: “De achteruitgang van wilde dieren in het Caribisch gebied toont aan dat directe actie noodzakelijk is. Hoewel de impact van verschillende bedreigingen ernstig is, zijn er ook hoopvolle verhalen. Zo stabiliseren de populaties van groene schildpadden na decennia van bescherming. Door samen te werken in het Caribisch gebied en met landen als Colombia en de Guyana’s, kunnen we nog steeds unieke plekken en dieren behouden en herstellen.” Green turtle foto Casper Douma

Oorzaken

Het rapport wijst verlies van leefgebied aan als grootste bedreiging voor wilde dieren. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals ontbossing voor landbouw. Ongeveer negentig procent van de ontbossing wereldwijd vindt plaats om landbouwgrond te creëren, vooral in tropische en subtropische gebieden. Dit leidt niet alleen tot een verlies aan biodiversiteit, maar draagt ook bij aan de uitstoot van broeikasgassen.

Andere belangrijke bedreigingen zijn overexploitatie (zoals overbevissing en stroperij), invasieve soorten die inheemse soorten verdringen, en ziekten. Klimaatverandering verergert deze problemen, vooral in kwetsbare regio’s zoals Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De Living Planet Index, een indicator die trends in populaties van wilde dieren volgt, laat zien dat zoetwatersoorten het hardst getroffen zijn met een daling van 85 procent. Landdieren zijn met 69 procent afgenomen en mariene soorten met 56 procent. Sommige specifieke soorten vertonen alarmerende dalingen. Zo is de populatie roze rivierdolfijnen in de Amazone met 65 procent gedaald. Het aantal nesten van lederschildpadden in de Guyana’s en Trinidad en Tobago is met 95 procent afgenomen.

Oproep

Het WWF roept overheden wereldwijd op om meer financiering beschikbaar te stellen voor grootschalige natuurbeschermingsprojecten. Dit betekent investeren vanuit zowel publieke als private bronnen. Overheden en bedrijven moeten beleid ontwikkelen dat klimaat, natuur en ontwikkeling beter op elkaar afstemt.

Activiteiten die schadelijk zijn voor biodiversiteit en het klimaat moeten worden gestopt, en middelen moeten worden verschoven naar initiatieven die bijdragen aan wereldwijde duurzaamheidsdoelen.

“De komende vijf jaar zijn cruciaal voor de toekomst van onze planeet,” zegt De Groene. “We hebben de macht en de kans om het tij te keren, maar dat vereist een gezamenlijke inspanning op wereldschaal.” Wara Wara foto Casper Douma

