Vacatures Bonaire Vacature Bakker Melanie Zandwijk 10 oktober 2024

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging op het zonnige Bonaire? De leukste ambachtelijke bakkerij van het eiland zoekt versterking, want het gaat hier als een speer! We zijn op zoek naar een zelfstandig werkend broodbakker voor een fulltime nachtfunctie. In de toekomst is flexibiliteit mogelijk. Je wordt verantwoordelijk voor het maken van groot en klein brood voor onze trouwe klanten in Norti di Saliña en vele restaurants op het eiland.

In deze gezellige bakkerij wordt elke dag met liefde vers brood gebakken. Onze ambachtelijke broden worden verkocht in de winkel en geleverd aan diverse winkels en restaurants op Bonaire. We werken nauw samen met chef-koks om hun gasten te verrassen met bijzonder brood, op maat gemaakt naar hun wensen.

Wat kan je verwachten? Real Dutch Bakery staat bekend om eerlijke producten van topkwaliteit, gemaakt volgens eigen recept. We zijn een hecht, enthousiast team dat elke dag met passie en plezier werkt. Korte lijnen, zelfstandigheid en een no-nonsense mentaliteit staan centraal, en we zijn altijd op zoek naar vernieuwing.

Wat zoeken wij? Een broodbakker die:

Ervaring heeft en liefde voor het vak;

Verschillende soorten broden kan maken;

Kwaliteit voorop stelt;

Fulltime beschikbaar is;

Graag in de nacht werkt en flexibel is.

Klinkt dit als iets voor jou? Wil je deel uitmaken van ons gezellige, hardwerkende team op Bonaire? En heb je de ervaring die we zoeken? Stuur dan snel je motivatie en cv naar info@realdutchbakery.com t.a.v. Arjen van der Leeuw.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven

467