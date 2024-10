Vacatures Bonaire Vacancy Housekeeping Melanie Zandwijk 10 oktober 2024

Text in Spanish | English

Únete a Nuestro Equipo como una Superestrella del Departamento de Limpieza!

La hospitalidad y la calidad son nuestra prioridad en The Bellafonte. Nuestro equipo de limpieza es nuestro orgullo, como lo demuestran los premios anuales que hemos ganado. En nuestro hotel boutique de lujo, buscamos la perfección. En The Bellafonte, no somos solo un hotel, ¡somos creadores de experiencias inolvidables! ¿Tienes pasión por la hospitalidad y un don para la perfección? ¡Entonces te queremos a TI como parte de nuestro galardonado equipo de limpieza!

Por qué elegirnos?

Ofrecemos el mejor salario inicial de la isla, con emocionantes oportunidades de ascenso rápido. ¡Comenzando desde $10.50 por hora!

Gana el 150% de tu salario en los turnos de domingo, ¡eso es dinero extra en tu bolsillo!

Disfruta de horas garantizadas y 15 días de vacaciones para recargar energías y explorar.

Tipo de Empleo: Tiempo completo (40 horas por semana)

Fecha de Inicio: Inmediata

Qué esperamos de ti?

Mantener estándares de limpieza impecables de manera constante.

Adoptar una cultura de traabajo en equipo y camaradería dentro de nuestro grupo.

La comunicación fluida en holandés y/o inglés es preferible, pero no obligatoria.

Se necesita un permiso de trabajo y residencia válidos.

Mantener una buena condición física para este rol exigente pero gratificante.

Traer una actitud positiva y una energía contagiosa al trabajo todos los días.

Listo para embarcarte en una emocionante aventura con nosotros? Aplica ahora y creemos magia juntos en The Bellafonte!

Contact:

Mrs. Carlijn Verf. Email: gm@thebellafonte.com

Join Our Team as a Housekeeping Superstar!

Hospitality and quality come first at The Bellafonte. Our Housekeeping team is our pride, as demonstrated by the annual awards we have won. In our luxury boutique hotel, we strive for perfection. At The Bellafonte, we are not just a hotel – we are creators of unforgettable experiences! Do you have a passion for hospitality and a knack for perfection? Then we want YOU to be a part of our award-winning Housekeeping team!

Why choose us?

We offer the island’s best starting salary, with exciting opportunities for quick advancement. Starting from $10,50 per hour!

Earn 150% pay for your Sunday shifts – that’s extra cash in your pocket!

Enjoy guaranteed hours and 15 vacation days to recharge and explore.

What do we expect from you?

Deliver consistently impeccable cleaning standards.

Embrace a culture of teamwork and camaraderie within our crew.

Communication fluently in Dutch and/or English is preferred, but not required.

A valid working permit and residence permit are needed.

Maintain physical fitness for the demanding yet rewarding role.

Bring a positive attitude and infectious energy to work every day.

Ready to embark on an exciting journey with us? Apply now and let’s create magic together at The Bellafonte!

Contact: Mrs. Carlijn Verf. Email: gm@thebellafonte.com

0