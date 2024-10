Natuur Sluiting Sorobon verlengd tot maandag, krokodilvangst bepaalt heropening Hans Hofstra 10-10-2024 - 4 minuten leestijd

Visserspier Sorobon - Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – In Lac Bay, nabij Sorobon, is de afgelopen dagen een krokodil gespot. Interim-directeur van Stinapa, Sjon van Essen, geeft aan dat er sindsdien intensief wordt gezocht naar het dier om het veilig te vangen en te verplaatsen. Ook denkt hij dat Sorobon, indien de krokodil niet eerder gevangen zal worden, tot in ieder geval maandag gesloten zal blijven.

“We coördineren de zoektocht zorgvuldig. ’s Ochtends gebruiken we drones om het gebied van 800 hectare af te speuren, en tussen 17:00 en 20:00 uur zoeken we met zaklampen,” vertelt Van Essen. “Het gebied willen we goed doorzocht hebben, ondanks de lastige omstandigheden in de mangroves. Het is een uitdaging vanwege de dichte begroeiing, maar we blijven efficiënt werken.”

Van Essen legt uit dat er verschillende technieken worden ingezet om het dier te lokaliseren. “We hebben camera’s op strategische plekken geplaatst en gebruiken lokaas om het gedrag van de krokodil te beïnvloeden. Het is belangrijk dat we dit weekend het gebied volledig doorzocht hebben.”

Lastig zoeken

Het dier is slechts één keer waargenomen, maar het team van Stinapa neemt de situatie zeer serieus. “We hebben één concrete waarneming gehad en daar direct op gehandeld. Het is lastig, want een krokodil kan tot een uur onder water blijven, met alleen zijn neusgaten zichtbaar. Vooral ’s avonds patrouilleren we met boten, omdat dat de tijd is dat hij actief kan zijn.”

Het team werkt nauwgezet volgens een uitgewerkt plan. “We hebben gisteren de instructies nog doorgenomen. Iedereen is duidelijk geïnstrueerd en we werken stap voor stap. Het belangrijkste is dat het gebied is afgezet, zodat onze mensen ongestoord hun werk kunnen doen. Dit levert het meeste resultaat op. We vragen mensen daarom ook om ons werk te respecteren.”

Over het gebruikte lokaas zegt Van Essen: “We overwegen nog of we kip of geit zullen gebruiken als lokaas, maar dat wordt nog definitief bepaald.”

Veiligheid voorop

Van Essen benadrukt dat de veiligheid van de lokale bevolking voorop staat. “We blijven actief zoeken en nemen onze verantwoordelijkheid serieus. Het is een spannende en energie-intensieve operatie, maar de veiligheid van de medewerkers van Stinapa en de bewoners van Bonaire staat altijd voorop.”

Krokodil naar zijn natuurlijke habitat

Het uiteindelijke doel is om de krokodil veilig te vangen en terug te brengen naar zijn natuurlijke leefomgeving. “We willen hem vervoeren naar een gebied waar hij thuishoort, zodat hij geen gevaar meer vormt voor de lokale bevolking. Uiteindelijk moet het Openbaar Lichaam Bonaire daarna besluiten wat er met het dier moet gebeuren.”

Het gebied rond Lac Bay blijft voorlopig gesloten voor het publiek totdat het dier is gevangen. “We hopen dat we het gebied snel weer kunnen openen. Maar als dit niet lukt, zal Sorobon en Lac Bay tot waarschijnlijk in ieder geval maandag gesloten blijven. Daarna moeten we met het Openbaar Lichaam Bonaire beoordelen of bepaalde gedeeltes weer open kunnen gaan. Maar de veiligheid voor een ieder komt eerst,” besluit Van Essen.

