Regattaloop groeit naar 120 deelnemers: "We moesten de inschrijvingen sluiten" Hans Hofstra 10-10-2024

Dit jaar deden er 120 mensen mee aan de Regattaloop.

KRALENDIJK – De jaarlijkse regattaloop in Bonaire heeft dit jaar een recordaantal van 120 deelnemers getrokken. Volgens hoofdorganisator Norison Conquet had dit aantal nog verder kunnen stijgen als de inschrijvingen niet stopgezet waren. “We moesten helaas de inschrijving stoppen bij 120 deelnemers. Maar als we waren doorgegaan, hadden we zeker 200 mensen kunnen aantrekken,” vertelt Conquet.

Het evenement, dat vorig jaar slechts 26 deelnemers had, is volgens Conquet in korte tijd flink gegroeid. “Het is geweldig om te zien hoe populair het evenement is geworden. Vorig jaar hadden we veel minder deelnemers, dus dit voelt als een enorme stap vooruit,” zegt hij enthousiast kort nadat de laatste deelnemers over de finish zijn gekomen bij Karel’s bar.

Veiligheid stond ook dit jaar voor de organisatie centraal. “We hebben een nauwgezette voorbereiding gehad,” legt Conquet uit. “De veiligheid van de deelnemers is altijd onze hoogste prioriteit geweest. Bij 120 deelnemers hebben we besloten om de inschrijvingen te sluiten. We waren verbaasd, maar vooral ook heel blij over het groot aantal deelnames.” Vrijwilligers stonden op verschillende posities op de wegen om het verkeer tijdelijk stil te zetten. Ook de politie assisteerde de organisatie op verschillende posities op het parcours. Hierdoor hadden de hardlopers ruimte om te rennen. Ook waren er minder uitlaatgassen merkbaar dan normaal, waardoor de sporters er alles uit konden halen.

Terwijl Conquet blij is met de groei van het evenement, blijft hij voorzichtig als het gaat om verdere uitbreiding. “We zouden wel meer deelnemers willen, maar de veiligheid komt altijd eerst. Misschien houden we het voorlopig bij 120 deelnemers, tenzij we de capaciteit van onze veiligheidsmaatregelen kunnen vergroten,” aldus Conquet.

