Politie & Justitie Man aangehouden voor rijden onder invloed, later opnieuw betrapt Redactie 10-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zondagavond 6 oktober is een 44-jarige man aangehouden aan de Kaya Grandi omdat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De man reed achteruit en botste tegen een scooter die geparkeerd stond, waardoor deze omviel en beschadigd raakte.

Twee getuigen zagen het ongeluk gebeuren en besloten de bestuurder te volgen toen hij doorreed. Ze wisten hem uiteindelijk te stoppen en belden de politie. Toen de agenten aankwamen, bleek dat de man geen geldig rijbewijs had. Ook bleek uit een blaastest dat hij te veel alcohol had gedronken. Hij werd daarop gearresteerd en naar het politiebureau gebracht, waar zijn ongeldig rijbewijs werd ingenomen.

Enkele uren later, op maandagochtend 7 oktober rond 01:50 uur, kreeg de politie opnieuw een melding dat de man weer achter het stuur zat. De politie kwam meteen in actie en nam ter plaatse zijn autosleutels in beslag.

