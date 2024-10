Natuur Eerste nacht zoekactie naar krokodil in Lac Bay zonder succes Hans Hofstra 10-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op de eerste avond na het signaleren van de krokodil in Lac Bay is het dier nog steeds niet gevonden. Natuurorganisatie Stinapa liet in een persbericht weten dat het dier naar de mangrovebossen is verplaatst. Het werd gehoopt dat de krokodil in de avond zou terugkeren richting Sorobon.

De krokodil werd op dinsdagavond gevonden onder de steiger bij Sorobon. Opmerkelijk genoeg besloten autoriteiten niet om meteen in te grijpen en het beest daar te laten zitten. Een dag later was er geen spoor meer te vinden van de krokodil.

Ook vandaag zal Sorobon gesloten blijven. Instanties blijven zoeken naar de krokodil. Stinapa geeft aan dat het nog steeds de bedoeling is om de krokodil levend uit het water te halen. Zij laten weten dat zij een plek hebben geregeld waar het dier na de vangst naartoe kan gaan.

