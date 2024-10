Natuur Unieke jacht op krokodil: Bonaire in de ban van zeldzame waarneming Hans Hofstra 09-10-2024 - 4 minuten leestijd

Gereedschap in de auto van Stinapa | foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Bonaire is in de ban van een gesignaleerde krokodil. Dit is voor het eiland een zeldzaam en opmerkelijk fenomeen. Tim van Wagersveld, manager bij een innovatief viskweekproject van RoffaReefs en specialist op het gebied van reptielen, is een van de mensen die betrokken is bij de zoektocht naar het dier. Hij vertelt meer over zijn ervaringen naar de vangst van het roofdier.

“Ik weet veel van reptielen af, maar met krokodillen ben ik best groen,” vertelt Van Wagersveld eerlijk. Toch neemt hij zijn verantwoordelijkheid serieus. Samen met een team van Stinapa probeert hij de krokodil op een veilige manier te lokaliseren en te vangen. “Het is dan ook zeker niet onze eerste keuze om het dier af te schieten,” zegt hij. “Het liefst wil je ze behouden, omdat het een beschermde diersoort is. Alleen als het echt niet anders kan, of als er gevaar dreigt, dan moet je zo’n beslissing maken.”

Lac Bay is mooie omgeving voor krokodillen

Het team gebruikt verschillende methoden om de krokodil te vangen. “We moeten eerst vaststellen hoe groot hij is en waar hij zich precies bevindt. Bijvoorbeeld met een net of speciale lasso’s, om hem te fixeren. Dan kunnen we vastbinden en vervolgens moet je een keuze maken. Zo kan hij bijvoorbeeld naar een bepaalde tijdelijke locatie worden gebracht.”

De krokodil zou zich in het Lac-gebied kunnen bevinden, waar hij een gunstige leefomgeving heeft gevonden. Van Wagersveld legt uit: “De krokodil is op zoek naar een fijne plek om te leven. Lac is een mooie leefomgeving. Grote krokodillen kunnen schildpadden pakken, maar misschien eet deze liever vissen. Ik schat dat het beest wat we nu op video’s hebben gezien ongeveer twee meter groot is.”

De waarneming van een krokodil op Bonaire is uniek, benadrukt Van Wagersveld: “Het is de eerste keer dat er een krokodil is waargenomen op Bonaire. In de literatuur vond ik een verwijzing naar een kleine krokodil in de jaren ’30 op Bonaire. Het beest werd gevangen en afgemaakt. Het vlees werd aan de bewoners verkocht.”

Zeldzame soorten

De onzekerheid rondom het type krokodil blijft echter bestaan. “Het verschil tussen de Amerikaanse krokodil en de Orinoco-krokodil is heel miniem. Je kunt dat eigenlijk alleen goed vaststellen op basis van DNA. Het is waarschijnlijk een van de twee, maar het dier is net te ver weg van de camera-beelden om het met zekerheid te zeggen.” Beide soorten zijn zeldzaam en beschermd. Van de Orinoco zijn ongeveer wereldwijd nog 190 exemplaren. Van het Amerikaanse soort zouden er ongeveer 5.000 stuks zijn.

Beide soorten kunnen gevaarlijk zijn voor mensen, maar volgens Van Wagersveld is het risico klein: “Ze kunnen allebei mensen eten, maar het komt zelden voor. Van de Orinoco-krokodil zijn er slechts twee geregistreerde gevallen ooit. Ze hebben hier meer te vrezen van de mens dan andersom.”

Durven vangen

De kalme weersomstandigheden maken het volgens Van Wagersveld aannemelijk dat de krokodil de oversteek naar Bonaire heeft kunnen maken zonder af te drijven. “Het weer is de afgelopen tijd heel rustig geweest, dat geeft hem een betere kans om over te steken.”

Van Wagersveld heeft vertrouwen in de aanpak, al blijft hij voorzichtig: “Ik heb alleen ooit jonge krokodillen in de hand gehad, nooit volwassen dieren. Maar ik ken de procedures en durf het wel aan om hem te vangen, zolang ik het met een team doe. Niet alleen, vooral als hij twee meter is. Het gaat erom om aan te voelen wat wel en niet werkt. Vandaag doen we er alles aan om hem te lokaliseren. Ik ga helpen met deze lastige zoektocht.”

