Natuur Sorobon tijdelijk afgesloten voor publiek Redactie 09-10-2024 - 1 minuten leestijd

Sorobon is afgesloten voor publiek | Foto ABC Online Media

SOROBON – Natuurorganisatie STINAPA heeft bekendgemaakt dat er in Sorobon een nog niet geïdentificeerde krokodillensoort is waargenomen. Hoewel het dier duidelijk op een reptiel lijkt, is de exacte soort nog onbekend. STINAPA-rangers zijn gestart met een zoektocht om de krokodil te lokaliseren en veilig te vangen.

Uit voorzorg heeft de overheid besloten om Sorobon tijdelijk af te sluiten voor het publiek, met het oog op de veiligheid van bezoekers. De politie en gezaghebber zijn inmiddels op de hoogte gebracht. STINAPA roept mensen op om direct de autoriteiten te waarschuwen als ze het dier spotten. Het is belangrijk om het dier niet zelf te benaderen, fotograferen of proberen te vangen, omdat het gedrag als onvoorspelbaar wordt beschouwd.

STINAPA was vanmorgen vroeg aanwezig op Sorobon, maar heeft voorlopig niets kunnen vinden. De organisatie zal zo snel mogelijk een update geven over de sluiting van het gebied en de situatie rondom de krokodil.





