Natuur Autoriteiten Bonaire over zoutwaterkrokodil: “We willen iedereen erop wijzen om uit de buurt van de baai te blijven” Hans Hofstra 09-10-2024 - 2 minuten leestijd

Stinapa is op zoek naar een Krokodil.

KRALENDIJK – Gisterenavond werden de autoriteiten van de baai van Sorobon en Lac Bay opgeschrikt door de melding van een zoutwaterkrokodil. Gezaghebber John Soliano heeft gereageerd door het gebied af te sluiten voor bezoekers en recreanten om de veiligheid te waarborgen. “Ik wil iedereen nogmaals erop wijzen om uit de buurt van de baai te blijven,” benadrukte hij. De autoriteiten werken nu samen met experts om het reptiel te vangen.

Sjon van Essen, de interim-directeur van STINAPA, voegde eraan toe dat het vangen van de krokodil de hoogste prioriteit heeft. “We hebben ons eerst gefocust om het gebied af te zetten en preventieve maatregelen te nemen,” legde hij uit. Er zijn drones ingezet en een expert van Blijdorp is betrokken bij de zoektocht naar het reptiel. Het zou gaan om het een orinoco- of Amerikaanse krokodil. Van Essen voegde er aan toe: “We verwachten dat de krokodil nu in de mangroves is, maar later vandaag weer zichtbaar zal zijn bij de haven van Sorobon.”

Terwijl het onderzoek naar de identiteit van de krokodil doorgaat, blijft het gebied afgesloten. “Zolang het beest niet geïdentificeerd is, blijft het onduidelijk hoe het proces verder zal gaan,” aldus gezaghebber Soliano. De autoriteiten roepen het publiek op om de situatie serieus te nemen en de instructies op te volgen totdat het gebied weer veilig is verklaard.

Met de inzet van moderne technologie en deskundigen hopen de autoriteiten snel duidelijkheid te krijgen en de situatie onder controle te brengen. Dit zou een aantal dagen kunnen duren. Tot die tijd blijft de oproep van de overheid: blijf uit de buurt van de baai.

