Infrastructuur Verkeerspion op de Kaya Industria geeft gevaarlijke situaties Hans Hofstra 08-10-2024

Op de Kaya Industria is een verkeerspion in een gat gezet.

KRALENDIJK – Een verkeerspion op de Kaya Industria lijkt gevaarlijke situaties op te leveren. De oranje-witte kegel is gepositioneerd in een groot gat. Ondanks de goede intenties van betrokken die het exemplaar in het gat hebben gezet, lijkt de pion gevaarlijke situaties op te leveren.

Het is bekend dat er meerdere gaten in de wegen van Bonaire zitten. Vooral in tijden van regen, lijken er vaker nieuwe bij te komen. Daarnaast zijn door de hevige regenval van de afgelopen week, de gaten vaak ook niet goed te zien.

Op de Kaya Industria was een groot gat ontstaan in het asfalt. Betrokkenen hebben een grote verkeerskegel op de desbetreffende locatie gezet, om automobilisten te waarschuwen. Toch lijkt ook de pion gevaar op te leveren. Overdag zijn er vaak plotselinge rempartijen te zien door automobilisten die het exemplaar te laat zien. En vroeg en laat op de dag, is door de lage zon de pion niet te zien. Het is nog onbekend wanneer de gaten op de Kaya Industria worden hersteld.

