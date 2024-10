Sport & Vrije tijd Nieuwe initiatieven bij Kas de Regatta: Toegankelijk zeilen voor de jeugd van Bonaire Hans Hofstra 08-10-2024 - 3 minuten leestijd

Zeilers luisteren bij Kas de Regatta voor een training.

KRALENDIJK – Centraal deze week staat bij de Regatta het zeilen. Bij de Bonaire Sailing School zijn ze niet alleen druk bezig met dit evenement, ook zijn ze bezig met een ambitieuze transformatie om zeilen toegankelijker te maken voor de lokale jeugd. In een gesprek met één van de nieuwe bestuursleden Matthew Miceli wordt duidelijk dat het bestuur niet alleen de faciliteiten wil verbeteren, maar ook het jeugdzeilen op het eiland een impuls wil geven.

Komende week zal de zeilsport extra onder de aandacht komen. Er worden meerdere dagen gezeild in de baai voor Bonaire. Volgens Matthew Miceli die voorzitter is van de Bonaire Sailing School, is het belangrijk om de sport onder aandacht te brengen. “We proberen de races dichter bij de kust te houden zodat iedereen ervan kan genieten,” aldus Miceli. “Tijdens de regatta van komende week kunnen mensen vanaf de boulevard de zeilwedstrijden van dichtbij bekijken.”

Zeilen worden gerepareerd voor een nieuwe training.

Nieuwe veranderingen

Het is voor het nieuwe bestuur het eerste echte zeilevenement dat op hen afkomt. De ambitieuze groep mensen die sinds kort de kar trekt bij de Bonaire Sailing School, wil de komende tijd verbeteringen laten zien op het gebied van jeugdzeilen en het krijgen van nieuwe faciliteiten.

Volgens Miceli komt er de komende jaren een sterke focus op het ontwikkelen van een jeugdprogramma. “We willen dat elk kind dat naar school gaat op Bonaire de kans krijgt om te zeilen, windsurfen en foilen,” vertelt hij. Dit programma zal tegen minimale of geen kosten beschikbaar worden gesteld aan lokale kinderen, dankzij subsidies van het Nederlandse Ministerie van Sport en inkomsten uit internationale charters.

Bij Kas de Regatta is het plan om de faciliteiten te upgraden en meer boten aan te schaffen, waaronder de populaire Optimist en 420-klasse boten, die internationaal worden gezeild door de jeugd. “We werken nauw samen met het Ministerie van Sport om deze plannen te realiseren,” aldus Miceli.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het organiseren van internationale regatta’s, waaronder de Optimist Worlds, die de grootste regatta op aarde is. De inkomsten uit deze evenementen zullen worden gebruikt om lokale zeillessen te financieren.

Nieuwe faciliteiten

De nieuwe plannen omvatten ook de bouw van een drijvende steiger om de boten gemakkelijker te water te laten. “We willen ervoor zorgen dat onze faciliteiten wereldklasse zijn en tegelijkertijd de natuurlijke omgeving respecteren. Maar komende week richten we ons eerst op de Regatta,” benadrukt Miceli.

