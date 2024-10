Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Instabiel weer zet zich voort Redactie 07-10-2024 - 2 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – Ook komende week lijkt het een instabiele week te worden voor Bonaire. Lokale buien kunnen een aantal dagen flinke overlast geven. De wind zal ook aan het begin van deze week zwak en variabel zijn.

Maandag en dinsdag verwachten we nog steeds vergelijkbare omstandigheden als de afgelopen dagen met heel lokaal een langzaam bewegende bui die zware overlast kan veroorzaken. Dit kan vooral tussen de tweede helft van de ochtend en de vroege middag gebeuren. De wind zal in die twee dagen erg zwak blijven en kan soms uit verschillende richtingen komen, maar voornamelijk uit het noordoosten. Omdat de wind licht zal zijn, verwachten we benauwde omstandigheden gedurende de dag.

Op woensdag zal de wind in de tweede helft van de dag en vanuit oostelijke richting toenemen. Tegelijkertijd zal een storing ten oosten van onze regio die naar het westen trekt, ons weer gaan beïnvloeden naarmate het dichterbij komt. Op die dag kunnen we gedeeltelijk tot af en toe overwegend bewolkte luchten verwachten met de mogelijkheid van enkele lokale buien en/of onweersbuien.

De meest instabiele dag van de week lijkt donderdag te zijn met overwegend bewolkte luchten en een grotere kans op enkele lokale buien en/of onweersbuien. Vrijdag zal de kans op neerslag snel afnemen, maar een lokale bui of twee in de ochtenduren is niet uitgesloten.

De wind zal donderdag en vrijdag blijven toenemen en overwegend matig worden. Houd er rekening mee dat er deze week veel neerslag kan vallen, wat kan leiden tot plaatselijke overstromingen. De hoogte van de golven zal variëren van 0,5 tot 1,2 meter hoog. De maximumtemperaturen zullen rond de 32-33 graden Celsius/89-91 graden Fahrenheit liggen, en de minimumtemperaturen zullen rond de 26 graden Celsius/79 graden Fahrenheit liggen.

