Swim to Klein Bonaire trekt 700 deelnemers: "Het was een perfect evenement" Redactie 07-10-2024 - 5 minuten leestijd

Meer dan 700 deelnemers springen in het water richting Klein Bonaire. Foto: Regatta / Flavio Maestroni

KRALENDIJK – Meer dan 700 deelnemers gingen op zondagochtend te water om de zwemtocht van Eden Beach naar Klein Bonaire en terug aan te gaan. Het evenement, dat door velen als succesvol werd bestempeld, kende geen grote problemen en verliep soepel, mede dankzij de uitgebreide voorbereiding en veiligheidsmaatregelen. Volgens voorzitter Björn Saragoza was het evenement dan ook zeer succesvol.

“We zijn heel blij,” zegt Björn Saragoza, de voorzitter van de organisatie een uur nadat de laatste zwemmer aan de kant is gekomen. “We hadden meer dan 700 deelnemers, en dat is gelijk aan vorig jaar. Het is geweldig om te zien hoe betrokken iedereen is.”

De deelnemers staan klaar voor de zwemtocht.

Stroming bij wedstrijdzwemmers

Dit jaar namen er ook 57 wedstrijdzwemmers deel. Zij hadden bij de terugkomst van hun wedstrijd te maken met een flinke stroming die de zwemmers richting het noorden dreef. De organisatie had extra aandacht besteed aan de veiligheid. “De veiligheid van de zwemmers was voor ons het belangrijkste,” aldus Saragoza. “We hadden een meeting met alle boten en kajaks, en ook de jongens van Jong Bonaire hielpen mee. We zijn blij met onze sponsors. Zij hebben het evenement mogelijk gemaakt.”

Koen Verhoeven verdedigt succesvol zijn titel

Bij de heren was het Koen Verhoeven, dit ook dit jaar weer de snelste was. Vorig jaar eindigde hij in een tijd van 22 minuten en 7 seconden. Dit jaar was hij nog iets sneller. Verhoeven klokte een tijd van 21 minuten en 12 seconden. “Het ging wel goed. Maar op het einde zwom ik iets te veel richting Chogogo door de stroming. Toch vond ik de omstandigheden dit jaar wel beter dan vorig jaar, toen er ook veel stroming stond. Mijn doel was tijdens de wedstrijd om zo hard mogelijk zwemmen,” aldus de winnaar.



Marieke van Bemmel wint voor het eerst

Bij de dames won Marieke van Bemmel. Zij klokte een tijd van 29 minuten en 22 seconden. Voor van Bemmel was het haar eerste titel bij de Swim to Klein Bonaire. “Het was de tweede keer dat ik meedeed aan het evenement. We missen hier een groepje meiden die meedoen aan een waterpolo toernooi. Zij zijn normaal gesproken sneller dan ik. Maar omdat zij er niet waren, was ik vandaag de gelukkige met de eerste prijs. Ik vond de heenreis richting Klein Bonaire relatief het makkelijkste. Maar op de terugweg konden we door de lage zon, niet goed zien waar we heen moesten zwemmen. Daarnaast werden we door de stroming, vooral vlak langs Bonaire, richting het noorden geduwd. Uiteindelijk kwam ik wel als eerste aan. Volgend jaar ben ik er zeker weer en dan ga ik net zoals dit jaar weer proberen om een halve minuut sneller te zwemmen.”

De winnaars van de Swim to Klein Bonaire 2024.

Lange voorbereiding

Deelnemers betaalden 20 dollar inschrijfgeld, waarvan een deel naar een goed doel gaat. “Het gaat naar de kinderen van Jong Bonaire voor materialen en activiteiten,” legt Saragoza uit. “De opbrengsten gaan dus echt naar de jeugd.” Op de vraag of het evenement volgend jaar groter zal zijn, antwoordt Saragoza voorzichtig: “Wat het belangrijkste is, is veiligheid. Misschien houden we het bij een maximum van 800 deelnemers om dat te waarborgen. Dat zullen we volgend jaar opnieuw gaan beoordelen”

Het organiseren van de Swim to Klein Bonaire is niet gemakkelijk. Met een voorbereidingstijd van vier tot vijf maanden is het evenement een van de grootste sportevenementen op Bonaire. “Dat komt omdat het mensen een gevoel geeft van de opening van de regatta,” zegt Saragoza. “We zijn trots op wat we dit jaar hebben bereikt en kijken uit naar de toekomst.” Foto – ABC Online Media

