Natuur STCB doet deze week onderzoek naar zeeschildpadden in Lac Bay Redactie 07-10-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto - STCB

KRALENDIJK – Deze week (7, 8, 10 en 11 oktober) voert de Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) opnieuw onderzoek uit in Lac Bay. Dit zogenaamde “capture-mark-recapture” onderzoek helpt om meer gegevens te verzamelen over de zeeschildpadden die in de baai leven en eten.

Tijdens het onderzoek zet STCB een net van 200 meter uit, herkenbaar aan de gele, oranje en witte boeien. In het water zullen maximaal 11 vrijwilligers en medewerkers van STCB aanwezig zijn, die van de ene kant van het net naar de andere zwemmen. Ook is er altijd een STCB-boot in de buurt om de activiteiten te ondersteunen.

Bezoekers van Lac Bay worden vriendelijk verzocht om rekening te houden met de snorkelaars in het water en uit de buurt te blijven van het net en de STCB-boot.

Voor noodgevallen met zeeschildpadden kun je de STCB-hotline bellen: +599 780 0433. Voor vragen, kun je een e-mail sturen naar cepa@bonaireturtles.org.

