Sport & Vrije tijd Geen medailles voor Bonairiaanse windsurfers in Duitsland Hans Hofstra 07-10-2024 - 2 minuten leestijd

Amado Vrieswijk werd achtste in het Duitse Sylt. Foto: PWA / John Carter

SYLT – Het is de Bonairiaanse windsurfers niet gelukt om een medaille te pakken tijdens de PWA World Cup in het Duitse Sylt. Op de Slalom Foil was het Amado Vrieswijk die bij de heren het beste presteerde. Hij werd achtste. Bij de dames werd de jeugdige Bobbi-Lynn de Jong knap vierde bij de senioren.

Door de achtste plek, staat Vrieswijk in het tussenklassement voor het Wereldkampioenschap Slalom foil op de vijfde plaats. Hij zal alle zeilen moeten bijzetten om nog een medaille te behalen in het eindklassement. Bobbi-Lynn de Jong steeg door haar vierde plaats in Sylt, ook naar de vierde plaats in het tussenklassement Slalom foil. De achterstand op de eerste drie is groot. Toch is haar resultaat bijzonder te noemen. De Jong is pas veertien jaar en doet op haar leeftijd al mee bij de top van de senioren.

Geen medaille voor Schmit

Voor Youp Schmit stond er afgelopen week veel op het spel. Hij zou bij een goede eindklassering kans maken op een medaille op het onderdeel freestyle. Helaas voor Schmit kreeg het evenement te maken met weinig wind. Hierdoor kon de competitie niet worden afgemaakt. Schmit werd daardoor zesde in het eindklassement.

0