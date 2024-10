Nieuws van Bonaire UNESCO erkent slavernij-erfgoed op Sint-Eustatius Redactie 06-10-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Twee belangrijke begraafplaatsen op Sint-Eustatius, Golden Rock en Godet, zullen door UNESCO erkend worden vanwege hun historische band met de slavernij. De officiële aankondiging vindt plaats op 9 oktober tijdens een ceremonie in Parijs. Dit is onderdeel van het “Routes of Enslaved Peoples”-initiatief, dat de erfenis van de trans-Atlantische slavenhandel onder de aandacht wil brengen.

Kenneth Cuvalay, voorzitter van de St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance, noemde de erkenning “een belangrijk moment” voor de gemeenschap, met als doel de waardigheid van de voorouders te herstellen.

De begraafplaats Golden Rock kreeg in 2021 veel aandacht toen de site bedreigd werd door zandwinning, die gepland was om de ontwikkeling van de luchthaven te faciliteren. Door protesten van de gemeenschap werd het project stilgelegd nadat 69 voorouderlijke resten werden opgegraven. Deze resten worden nog steeds op het eiland bewaard, in afwachting van herbegrafenis.

De begraafplaats Godet, die ook onderdeel is van de UNESCO-erkenning, is al jaren onderwerp van archeologische studies. Deze studies vonden echter vaak plaats zonder lokale toestemming, waardoor de site na een onderzoeksproject in 2022 in slechte staat achterbleef.

Hoewel UNESCO de locaties erkent, blijft de herbegrafenis een uitdaging. Cuvalay uitte zorgen over het St. Eustatius Center for Archaeological Research (SECAR), dat nog geen rapport heeft verstrekt over de opgravingen. “Zonder dit rapport kunnen we onze voorouders niet op een respectvolle manier herbegraven,” aldus Cuvalay. Hij wees er ook op dat monsters van de resten zich bevinden aan de Universiteit van Leiden in Nederland, ondanks beweringen dat er geen menselijke resten van het eiland zijn verwijderd.

In november 2024 organiseert de Afrikan Burial Ground Alliance gemeenschapsevenementen om de herbegrafenis en een monument voor de voorouders te bespreken. Deze evenementen zijn ook bedoeld om de gemeenschap te helpen zich te verbinden met hun Afrikaanse wortels.

