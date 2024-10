Geschiedenis Tentoonstelling antikoloniaal verzet werpt nieuw licht op de geschiedenis Redactie 06-10-2024 - 2 minuten leestijd

Herdenking aprilmoorden 1942 Curaçao

AMSTERDAM – Het Verzetsmuseum opende deze week een vernieuwde tentoonstelling over het verzet in de voormalige koloniën Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden. Deze tentoonstelling belicht voor het eerst de invloed van de Tweede Wereldoorlog op antikoloniale bewegingen. Het verhaal is geschreven door Joëlle van Loo van de NOS.

De tentoonstelling, die door burgemeester Femke Halsema wordt geopend, focust op dertig verhalen en toont hoe de oorlog bijdroeg aan de groei van antikoloniale sentimenten. Mustafa Abbas (27), die zelf onderzoek doet naar de koloniale geschiedenis van Indonesië, noemt de expositie een stap in de goede richting, maar benadrukt dat het slechts een deel is van een veel groter verhaal.

Conservator Karlien Metz en museumdirecteur Liesbeth van der Horst vertellen dat de tentoonstelling is samengesteld met hulp van experts uit voormalige koloniën om belangrijke nuances aan te brengen. Deze samenwerking was essentieel voor een zorgvuldige presentatie van de verschillende perspectieven.

De verhalen in de expositie variëren van Indonesische onafhankelijkheidsstrijders, zoals de grootvaders van Abbas, tot de onderdrukking van Chinese arbeiders op Aruba en Curaçao tijdens de oorlogsjaren. Zo vertelt de tentoonstelling over de staking van Chinese contractarbeiders op de eilanden, waarbij enkele arbeiders in 1942 omkwamen door ingrijpen van de militaire politie. Een reportage van NOS-UIT 2021 van NOS-correspondent Dick Drayer

Volgens Abbas is de tentoonstelling vooral belangrijk voor jongeren. “Het is niet alles wat er is gebeurd, maar het is beter dat ze iets weten dan helemaal niets,” zegt hij. Hij hoopt dat de expositie jongeren aanzet tot verder onderzoek naar het koloniale verleden.

De beperkte ruimte van de tentoonstelling laat niet toe dat het volledige verhaal wordt verteld, maar Metz hoopt dat er in de toekomst mogelijkheden zijn om het verder uit te breiden. Abbas ziet de tentoonstelling als een belangrijke eerste stap naar erke

