Onderwijs Vrijwilligers gezocht voor de jaarlijkse Nationale Voorleesdag 2024 op Bonaire Redactie 05-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Stichting Lezen en Schrijven Bonaire organiseert opnieuw de Nationale Voorleesdag, een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar vindt de Voorleesdag plaats op vrijdag 15 november van 9.00 tot 9.30 uur, tijdens de Kinderboekenweek.

Vrijwilligers zijn van harte welkom om een half uur voor te lezen in de klas. Je mag zelf kiezen welk boek je voorleest, zolang het maar geschikt is voor het niveau van de leerlingen. Net als voorgaande jaren wordt er in groepen 1 tot en met 4 voorgelezen in het Papiaments, en in groepen 5 tot en met 8 in het Nederlands.

Tijdens de Voorleesdag bezoeken we tegelijkertijd alle basisscholen van Rincon tot Nikiboko. We hebben dus meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers nodig om dit evenement tot een succes te maken.

Voor onervaren voorlezers biedt de stichting binnenkort een gratis workshop “Voorlezen” aan. Hier leren deskundigen tips en technieken om leerlingen te boeien.

Wil je meedoen? Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen via lezenenschrijvenbonaire@gmail.com of bellen naar +599 782 4569.

