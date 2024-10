Overheid Rijkswaterstaat en OLB plaatsen meetpunten in wateren van Bonaire Redactie 05-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In oktober 2024 gaan Rijkswaterstaat (RWS) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) drie meetpunten plaatsen in de wateren rond Bonaire. Deze meetpunten komen in de haven van Kralendijk, bij de Zuidpier, bij Sand Dollar en op een boei bij Kaya Tilburg.

De meetpunten meten continu de waterkwaliteit. Ze houden de geleidbaarheid en temperatuur in de gaten om te zien hoeveel zout er in het water zit, en meten de troebelheid om te bepalen hoe helder of troebel het water is.

Deze metingen zijn onderdeel van het Natuur- en Milieu Beleidsplan Caribisch Nederland (2020-2030). De gegevens worden gebruikt voor een model dat wordt ontwikkeld door Deltares, om beter te begrijpen hoe voedingsstoffen en slib van het land naar de zee bewegen.

Gedeputeerde Cicilia van het OLB zegt over dit project. “Onze koraalriffen zijn heel belangrijk voor de toekomst van Bonaire. Door deze metingen weten we meer over de waterkwaliteit en kunnen we beter actie ondernemen om ons mariene ecosysteem te beschermen.”

Dit project is een samenwerking tussen RWS en het OLB om het mariene ecosysteem van Bonaire te beschermen. Het is belangrijk dat niemand de meetboeien of meetpunten verstoort.

